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KÖIK JÜTUD | Debora Saarnak: Töö ja hobi vahel on piir olematu

Hiiumaa kodukohvikute päeval peetud Hiiu Lehe ja Baabade ühiskohvikus käis külas spordiajakirjanik Debora Saarnak, kes pea igal õhtul väga paljudes Eesti kodudes külas käib.
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Intervjuu Debora Saarnakiga Hiiumaa kodukohvikute päeval Hiiu Lehe vaimukohvikus. | Foto: Arabella Valtin

Jütuks tuli:

  • miks Deborast iluuisutajat ei saanud?
  • kelle pere Saarnak ta on?
  • kuidas saab sportlasega sõber olla?
  • miks ei kirjutanud Debora ühte uudist?
  • kas Helar Osila on päriselt olemas?

Jüttu vedas Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni.

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