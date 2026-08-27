KÖIK JÜTUD | Debora Saarnak: Töö ja hobi vahel on piir olematu

Jütuks tuli:
- miks Deborast iluuisutajat ei saanud?
- kelle pere Saarnak ta on?
- kuidas saab sportlasega sõber olla?
- miks ei kirjutanud Debora ühte uudist?
- kas Helar Osila on päriselt olemas?
Jüttu vedas Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Loe ka:
-
SPORDIHÄÄL | Debora Saarnak käib paljudes Eestimaa kodudes
-
KÖIK JÜTUD | Helgi Põllo: Väikeses muuseumis saab teha suuri asju
-
KÖIK JÜTUD | Helgi Põllo: Ise peab uskuma, siis hakkavad teised ka
-
KÖIK JÜTUD | Peaminister Kristen Michal: Elu pidi ka väljaspool poliitikat olemas olema
-
KÖIK JÜTUD | Patrick Rang: Hiidlased on keskmisest uudishimulikumad
-
KÖIK JÜTUD | Aili Küttim: Hiiumaal kestab hooaeg kogu aeg
-
KÖIK JÜTUD | Tanel Malk: "Liigume õiges suunas, aga paljusid asju saaks paremini teha."
-
KÖIK JÜTUD | Utoopia kummitused Viscosa arenguid ei sega
-
KÖIK JÜTUD | Väikeses kogukonnas kaebama ei minda
-
KÖIK JÜTUD ERI | Hiiumaa - ei midagi erilist?
-
KÖIK JÜTUD | Antti Leigri: Ma ei ole enam üksik võitleja
-
KÖIK JÜTUD | Kahe aastaga jalad alla
-
KÖIK JÜTUD | 49 päevaga justkui 19 korda ümber Hiiumaa
-
KÖIK JÜTUD | Hannes Aasma kevadlõkete tegemisest: suitsetame kasvõi naabri välja, aga õue peab puhas olema
-
KÖIK JÜTUD | Hiiumaa vetes miinidest puudust ei tohiks olla
-
KÖIK JÜTUD | Muuseumi tööpõld laiub tõsisest teadusest kellade-viledeni
-
KÖIK JÜTUD | Raili Kaibald: “Mitte mingil juhul ei tohi ühelegi lapsele öelda, et ta ei oska“.
-
KÖIK JÜTUD | Tiit Randmaa: Meelitame inimesi Hiiumaale nii palju kui jaksame
-
KÖIK JÜTUD | Toetuse saamiseks tuleb projekt kogukonnale maha müüa
-
KÖIK JÜTUD | Kirikuõpetaja Kristjan Simson: ülestõusmispühad muutuvad inimestele aina olulisemaks
-
KÖIK JÜTUD | Raili Kaibald: klaver on koolile rohkemat, kui vaid pill
-
KÖIK JÜTUD | Tiiu Heldema ja Tiia Palmiste: eesti keel ei kao kuskile
-
KÖIK JÜTUD | Ühistus peab asju tegema risti vastupidi ennustustele
-
KÖIK JÜTUD | Olav Ellermäe: Närvi ajas, et Vene riik oma tahet peale surub
-
KÖIK JÜTUD | Oleks tahtnud rohkem öelda, aga subtiitrid olid juba valmis