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INTERVJUU

SPORDIHÄÄL | Debora Saarnak käib paljudes Eestimaa kodudes

Emmastest pärit ERR-i spordiajakirjanik Debora Saarnak kasvas üles nii, et sport oli kodus teleka vahendusel igapäevane meelelahutus. Nüüd on kunagistest teleekraanilt tuttavatest ajakirjanikest saanud tema kolleegid ning Debora ise käib reporterina Eesti inimestel külas.

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Deboraga tegi loo autor intervjuu Hiiu Lehe kohvikus. | Foto: Arabella Valtin

Debora käest pole mõtet küsida, kelle pere laps ta on, sest perenimi reedab päritolu. Sellest ja veel paljust muust rääkis Debora Hiiu Lehe kohvikus antud intervjuus. 

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