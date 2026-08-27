SPORDIHÄÄL | Debora Saarnak käib paljudes Eestimaa kodudes

Emmastest pärit ERR-i spordiajakirjanik Debora Saarnak kasvas üles nii, et sport oli kodus teleka vahendusel igapäevane meelelahutus. Nüüd on kunagistest teleekraanilt tuttavatest ajakirjanikest saanud tema kolleegid ning Debora ise käib reporterina Eesti inimestel külas.