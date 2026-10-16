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AJALUGU

TAGASIVAADE | 85 aastat tagasi hävis Kalevivabrik ja Käina kirik

Neil päevil möödub Käina kiriku ja Kärdla kalevivabriku tules hävimisest 85 aastat. Veerand sajandit tagasi meenutas Valter Voole Hiiu Lehes sõjavankri veeremist nii nagu tema seda noorena nägi. Taasavaldame siinkohal Voole meenutused aastast 2001.

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Kärdla Kalevivabrik. | Dan Lukase kogu

60 aastat tagasi veeres sõjavanker üle Hiiu saare. Ja tänasel kuupäeval, 16. oktoobril lõõmas Kärdlas kõigi aegade suurim sõjatuli – maha põletati kuulus Hiiu-Kärdla Kalevivabrik.

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