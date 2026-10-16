60 aastat tagasi veeres sõjavanker üle Hiiu saare. Ja tänasel kuupäeval, 16. oktoobril lõõmas Kärdlas kõigi aegade suurim sõjatuli – maha põletati kuulus Hiiu-Kärdla Kalevivabrik.
AJALUGU
TAGASIVAADE | 85 aastat tagasi hävis Kalevivabrik ja Käina kirik
Neil päevil möödub Käina kiriku ja Kärdla kalevivabriku tules hävimisest 85 aastat. Veerand sajandit tagasi meenutas Valter Voole Hiiu Lehes sõjavankri veeremist nii nagu tema seda noorena nägi. Taasavaldame siinkohal Voole meenutused aastast 2001.
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25 AASTAT TAGASI
Kui sõjavanker veeres üle Hiiumaa
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