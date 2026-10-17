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TERVIS

KUST SAAB ABI? | Haiguste hooaeg tõmbab tuurid peale

Sügis on käes, lapsed on läinud tagasi kooli ja lasteaeda ning ilmad on niisked ja jahedad. Igal aastal algab umbes sel ajal erinevate viirushaiguste trall, mille tavaliselt põeb järgemööda läbi kogu pere.

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Kärdlas Kooli tänaval on apteek olnud alates maja ehitamisest 1930ndatel. See on ainus apteek Hiiumaal, kus segatakse ka ise rohtusid. Pildil (vasakult) Krista Luuk, Viivika Oss ja Maret Ilves. | Foto: Kai Kallas

Kuidas toetada organismi koduste vahenditega, millist abi saab apteegist ja millal pole arstile pöördumisest pääsu, uuris Hiiu Leht Käina tervisekeskuses tegutsevalt pika kogemusega pereõelt Anu Saarelt, Kärdlas tegutsevatelt apteekritelt ja rahvameditsiiniga hästi kursis olevalt Maiu Aasmalt.

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