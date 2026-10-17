Kuidas toetada organismi koduste vahenditega, millist abi saab apteegist ja millal pole arstile pöördumisest pääsu, uuris Hiiu Leht Käina tervisekeskuses tegutsevalt pika kogemusega pereõelt Anu Saarelt, Kärdlas tegutsevatelt apteekritelt ja rahvameditsiiniga hästi kursis olevalt Maiu Aasmalt.
TERVIS
KUST SAAB ABI? | Haiguste hooaeg tõmbab tuurid peale
Sügis on käes, lapsed on läinud tagasi kooli ja lasteaeda ning ilmad on niisked ja jahedad. Igal aastal algab umbes sel ajal erinevate viirushaiguste trall, mille tavaliselt põeb järgemööda läbi kogu pere.
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