AJALUGU | Kes süütas Kärdla kalevivabriku?

Kärdla kalevivabriku hävitamise ümber 1941. aasta oktoobris on aastakümneid liikunud erinevaid lugusid. Süütamises on kahtlustatud mitut inimest, sealhulgas kohalikke kommunistlikke tegelasi. Kuid nimed, mis rahvapärimuses liikumas, ei olnudki õiged, selgitas välja Patrick Rang.