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LAULULAVA TULEVIK | Kultuurikomisjon soovitab Kärdla laululava lammutama hakata

Hiiumaa vallavolikogu kultuurikomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku leida võimalus Kärdla laululava ohtliku põrandaosa lammutamiseks enne järgmise hooaja algust. Samuti soovib komisjon hinnangut laulukaare tehnilisele seisukorrale, et otsustada, kas see säilitada või lammutada.
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Kärdla laululava põrand on sedavõrd ohtlik, et mais peetud hiidlaste laulu- ja tantsupäeval tantsijaid seal lavale ei lubatud. | Foto: Arabella Valtin

Kultuurikomisjon jätkas eelmisel koosolekul alanud arutelu Hiiumaa esinemispaikade ja Kärdla laululava tuleviku üle. Tõdeti, et laululava põrandakonstruktsioon on tugevasti amortiseerunud ja selle kasutamine ohtlik. Hoolimata kehtestatud piirangutest käivad inimesed lagunenud põrandal turnimas.

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