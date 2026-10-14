DIGILEHT | Hiiu Leht 15. oktoobril

Hiiu Leht 15. oktoobril
- Juhtkiri | Sõna loob kõik
- Arvamus | Reet-Reet, mida sa teed?!*
- Arvamus | President: Ärgem laskem end üksteisega tülli keerata
- Tänavaküsitlus | Kas Hiiumaa on sinu meelest ääremaa?
- Uudis | Kultuurikomisjon soovitab laululava lammutama hakata
- Uudis | Vabadussõjas osalejate hauad said taas tähised
- Uudis | Praamihange tüürib kohtuteele
- Uudis | Üürimaja sai üle poole miljoni eurose toetuse kätte
- Uudis | Hiiumaal hakatakse vähemat raiskamist õppima
- Teema | President Karis oli Hiiumaal tihe külaline
- Kultuur | Helgi Põllo tõi koduse kunsti näitusele
- Kultuur | Valev Seina maali hind tõusis oksjonil neljakordseks
- Sport | FC Hiiumaa lõpetas võiduga, duubel jäi liigas viiendaks
- Sport | Korvpallimeeskond pidi Haapsalu Herilastele alla vanduma
- Sport | Viskoosa SK alustas hooaega napi kaotusega
- Sport | Orienteerujad Pärnumaal edukad
- Persoon | Kärdla tüdruk, kes kukkus keemias läbi ja sai ministriks
- Kiri Fääridelt | Lambad, ennustamatu ilm ja James Bondi puhkepaik
- Külalugu | Orjaku hoiab juurtest kinni ja kasvatab uusi võrseid
- Tervis | Haiguste hooaeg tõmbab tuurid peale
- Elu | Veganiks olemise teevad keeruliseks teised inimesed
- Loodus | Kreeka pähkel pole enam eksootika
- 25 aastat tagasi | Kui sõjavanker veeres üle Hiiumaa