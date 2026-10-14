Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 15. oktoobril

17. oktoober on hõimupäev. Heisakem lipud!
Avatar photo
Hiiu Leht 15. oktoobril
  • Juhtkiri | Sõna loob kõik
  • Arvamus | Reet-Reet, mida sa teed?!*
  • Arvamus | President: Ärgem laskem end üksteisega tülli keerata
  • Tänavaküsitlus | Kas Hiiumaa on sinu meelest ääremaa?
  • Uudis | Kultuurikomisjon soovitab laululava lammutama hakata
  • Uudis | Vabadussõjas osalejate hauad said taas tähised
  • Uudis | Praamihange tüürib kohtuteele
  • Uudis | Üürimaja sai üle poole miljoni eurose toetuse kätte
  • Uudis | Hiiumaal hakatakse vähemat raiskamist õppima
  • Teema | President Karis oli Hiiumaal tihe külaline
  • Kultuur | Helgi Põllo tõi koduse kunsti näitusele
  • Kultuur | Valev Seina maali hind tõusis oksjonil neljakordseks
  • Sport | FC Hiiumaa lõpetas võiduga, duubel jäi liigas viiendaks
  • Sport | Korvpallimeeskond pidi Haapsalu Herilastele alla vanduma
  • Sport | Viskoosa SK alustas hooaega napi kaotusega
  • Sport | Orienteerujad Pärnumaal edukad
  • Persoon | Kärdla tüdruk, kes kukkus keemias läbi ja sai ministriks
  • Kiri Fääridelt | Lambad, ennustamatu ilm ja James Bondi puhkepaik
  • Külalugu | Orjaku hoiab juurtest kinni ja kasvatab uusi võrseid
  • Tervis | Haiguste hooaeg tõmbab tuurid peale
  • Elu | Veganiks olemise teevad keeruliseks teised inimesed
  • Loodus | Kreeka pähkel pole enam eksootika
  • 25 aastat tagasi | Kui sõjavanker veeres üle Hiiumaa

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

TASUTA KOOLITUSED | Hiiumaal hakatakse vähemat raiskamist õppima

Hiiumaal pakutakse tasuta koolitusi, kuidas vähendada toiduraiskamist, parandada rõivaid ja komposteerida biojäätmeid. Oktoobrist märtsini toimub viis tasuta koolitust, mille korraldavad Kassari Haridusselts ja Zero...

5 tundi ago

SPORT

KORVPALL | Hiiumaa meeskond pidi Haapsalu Herilastele alla vanduma

KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli meeskond kaotas reedel Saku II liiga kohtumises Haapsalu Herilastele 54:81.

6 tundi ago

SPORT

JALGPALL | FC Hiiumaa lõpetas kodus võiduga, duubel jäi liigas viiendaks

FC Hiiumaa alistas hooaja viimases kodumängus Läänemaa JK 4:0 ning jätkab Eesti jalgpallimeistrivõistluste II liigas võidulainel.

6 tundi ago

SPORT

EDUKAD | Orienteerujad võitsid Pärnumaal medaleid

Hiiumaa orienteerujad saavutasid Pärnumaal peetud OK Westi auhinnavõistlusel kaks esimest, ühe teise ja ühe kolmanda koha.

6 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×