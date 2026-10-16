TÄNAVAKÜSITLUS | Kas Hiiumaa on sinu meelest ääremaa?

Gunnar
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AJALUGU
Kärdla kalevivabriku hävitamise ümber 1941. aasta oktoobris on aastakümneid liikunud erinevaid lugusid. Süütamises on kahtlustatud mitut inimest, sealhulgas kohalikke kommunistlikke tegelasi. Kuid nimed, mis...
25 AASTAT TAGASI
Kui sõjavanker veeres üle Hiiumaa
AJALUGU
Neil päevil möödub Käina kiriku ja Kärdla kalevivabriku tules hävimisest 85 aastat. Veerand sajandit tagasi meenutas Valter Voole Hiiu Lehes sõjavankri veeremist nii nagu...
GALERIID
Orjaku küla Kassari saarel tühjenemise üle kurta ei saa. Viimastel aastatel on juurde tulnud üle kümne uue pere, lisaks suvitajad.