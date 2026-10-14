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MEILE KIRJUTATAKSE | Vabadussõjas osalejate hauad said taas tähised

Hiiumaa Muinsuskaitse Selts (HMS) on teadupärast võtnud tõsiselt käsile Vabadussõjas osalenud hiidlaste mälestuse igakülgse jäädvustamise. Pühalepa kiriku juures olevat mälestusmärki ja 1769 mehe nime ja andmetega www.hiidlased.ee andmebaasi ei pea ilmselt enam tutvustama.
Artur Saueselja haud Liiva kalmistul sai tähistatud “Vabaduse risti kavaleri” märgiga. Fotol (vasakult) Frank Lukk, Enn Veevo, Patrick Rang, Ain Tähiste ja Dan Lukas. | Foto: Mart Mõniste 2026

Vähem on avalikkuse tähelepanu pälvinud HMSi töö kalmistutel. Töid ja tegemisi on palju, aga olulisematena saab välja tuua kolm: Vabadussõjas osalenud meeste haudade kaardistamine (ennekõike) Hiiumaa kalmistutel, vajadusel nende hauatähiste ja -platside korrastamine ning hauatähisele “Vabadussõjas osalenud hiidlase” märgise paigaldamine; koostöös Kaitseliiduga Vabadussõjas langenud hiidlaste haudade tähistamine ja sinna “Vabadussõjas langenu” hauatähise paigaldamine; hiidlastest Vabadusristi kavaleride haudadele “Vabaduse risti kavaleri” hauatähise paigaldamine.

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