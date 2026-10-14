MEILE KIRJUTATAKSE | Vabadussõjas osalejate hauad said taas tähised

Vähem on avalikkuse tähelepanu pälvinud HMSi töö kalmistutel. Töid ja tegemisi on palju, aga olulisematena saab välja tuua kolm: Vabadussõjas osalenud meeste haudade kaardistamine (ennekõike) Hiiumaa kalmistutel, vajadusel nende hauatähiste ja -platside korrastamine ning hauatähisele “Vabadussõjas osalenud hiidlase” märgise paigaldamine; koostöös Kaitseliiduga Vabadussõjas langenud hiidlaste haudade tähistamine ja sinna “Vabadussõjas langenu” hauatähise paigaldamine; hiidlastest Vabadusristi kavaleride haudadele “Vabaduse risti kavaleri” hauatähise paigaldamine.