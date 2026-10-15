Hiiumaa Haigla nõukogu esimehe Agris Peedu sõnul on konkurss korraldatud piisava ajavaruga.
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TAHTJAID JAGUB | Hiiumaa Haigla juhiks soovib seitse inimest
Hiiumaa Haigla juhatuse liikme konkursile laekus seitse avaldust. Haigla nõukogu tutvub esmalt kandidaatide dokumentidega ning otsustab seejärel, keda kutsuda novembris toimuvatele vestlustele.
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