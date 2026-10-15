TAHTJAID JAGUB | Hiiumaa Haigla juhiks soovib seitse inimest

Tagasivaade maikuusse, kui Hiiumaa Haigla juhatuse liige Riina Tamm (paremal) tutvustas Sünnitusmajade Fondi patroonile Sirje Karisele haigla ruume ning rääkis saarelisusest tulenevatest kitsaskohtadest ja sünnitajate arvu vähenemisest. | Foto: Arabella Valtin