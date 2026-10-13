“Olen Kunstnike Liidu liige ja kui tuli üleskutse töid annetada, siis ma ka nii tegin,” ütles Valev Sein. “Kunstnike Liit on kunstnikke abistav ühendus. Kui olid koroona ajal rasked ajad, sain ka mina sealt abi.”
KULTUUR
OKSJON | Valev Seina maali hind tõusis neljakordseks
Valev Seina 2023. aastal valminud maal “Istume villases ja vahime loojangusse” müüdi Kunstnike Liidu toetusoksjonil 1700 eurose alghinnaga 7400 euro eest. Maal on tehtud segatehnikas (vill ja akrüül) mõõtudega 80 x 100 cm.
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