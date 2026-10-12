NÄDAL POLITSEIS | Alaealised jäid alkoholi tarvitamisega vahele

Liikluses tuvastas politsei juhtide eksimusi piirkiirusest kinnipidamises ja telefoniga roolis rääkimist. Sõiduki juhtimiselt kõrvaldati kolm juhti, kellest kaks olid tarvitanud alkoholi ja ühel juhil puudus mootorsõiduki juhtimisõigus. Joobes juhtimise tõttu alustati ka kriminaalmenetlust.
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