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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Alaealised jäid alkoholi tarvitamisega vahele

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kokku 15 väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 11 väljakutset.
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Foto: Raul Vinni

Liikluses tuvastas politsei juhtide eksimusi piirkiirusest kinnipidamises ja telefoniga roolis rääkimist. Sõiduki juhtimiselt kõrvaldati kolm juhti, kellest kaks olid tarvitanud alkoholi ja ühel juhil puudus mootorsõiduki juhtimisõigus. Joobes juhtimise tõttu alustati ka kriminaalmenetlust. 

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