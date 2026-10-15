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PERSOON

HIIUMAAL SIRGUNUD MINISTER | Kärdla tüdruk, kes kukkus keemias läbi ja sai ministriks

Värskel majandus- ja tööstusministril Liina Vahtrasel on superministeeriumi kõrgel korrusel intervjuuks aega täpselt 45 minutit. Kalender on pilgeni täis.
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Ministriametisse astunud Liina Vahtras sai juba esimeste nädalatega tuntumaks kui mõni senine minister. | Foto: Raul Vinni

Ministri puhul sisseelamiseks aega ei anta. Visataksegi kohe pea ees vette või antud juhul siis parlamendi ette, kust tuleb välja ujuda.

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