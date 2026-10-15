HIIUMAAL SIRGUNUD MINISTER | Kärdla tüdruk, kes kukkus keemias läbi ja sai ministriks

Ministri puhul sisseelamiseks aega ei anta. Visataksegi kohe pea ees vette või antud juhul siis parlamendi ette, kust tuleb välja ujuda.
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