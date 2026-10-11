MEENUTUSED | President Karis oli Hiiumaal tihe külaline

Esimest korda tuli Alar Karis Hiiumaale maikuus 2023, kui tegi saarele ametliku visiidi. Ta külastas Hiiumaa spordikeskust, Hiiumaa Kööki ja Pagarit, muuseumi Pikka Maja, Kärdla sadamat ja kohtus omavalitsustegelastega. Samuti Kärdla raamatukogu, Käina elamuskeskust Tuuletorn, Hiiumaa gümnaasiumit ja Viscosa Kultuuritehast. Teekonna Kärdlast Kõrgessaarde võttis president aga ette liinibussiga.
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