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MEENUTUSED | President Karis oli Hiiumaal tihe külaline

Esmaspäeval ametist lahkuv president Alar Karis külastas Hiiu Lehele teadaolevalt Hiiumaad neli korda. Hiiu Leht teeb tagasivaate presidendi käikudele.

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Foto: Raul Vinni. President jalutas kooli juurest bussi peale ja sõitis bussiga Kõrgessaarde.

Esimest korda tuli Alar Karis Hiiumaale maikuus 2023, kui tegi saarele ametliku visiidi. Ta külastas Hiiumaa spordikeskust, Hiiumaa Kööki ja Pagarit, muuseumi Pikka Maja, Kärdla sadamat ja kohtus omavalitsustegelastega. Samuti Kärdla raamatu­kogu, Käina elamuskeskust Tuuletorn, Hiiumaa gümnaasiumit ja Viscosa Kultuuritehast. Teekonna Kärdlast Kõrgessaarde võttis president aga ette liinibussiga. 

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