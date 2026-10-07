Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 8. oktoobril

Avatar photo
Hiiu Leht 8. oktoobril
  • Juhtkiri | Nappusest sünnib jõud
  • Arvamus | Karuhirm või seenesõgedus – kumb on tugevam?
  • Arvamus | Maaettevõtluse suurim komistuskivi on iseendast rääkimine
  • Tänavaküsitlus | Kas sa seenel käid?
  • Uudis | Metsade tulevikule on kaks vastandlikku vaadet
  • Uudis | Tuletornid tõid üle 37 000 külastuse
  • Uudis | Lennuliinidele tuleb kolmekuune perioodipilet ja kaob nädalalõpu lisatasu
  • Uudis | Minister Liina Vahtras: saarte ettevõtted alustavad konkurentidest kehvemas seisus
  • Uudis | Registrist kustutamine ähvardab 925 sõidukit
  • Uudis | Loomemajandus vajab nii maagiat kui excelit
  • Uudis | 49 aastat Vigri lapsi kasvatanud Ellen Jõhvik saadeti pidulikult pensionile
  • Kultuur | VHK noored mängisid uut kava esimest korda Hiiumaal
  • Sport | Spordiliidu peasekretäriks saab Minni Simsalu
  • Sport | HOK võitis meistrivõistlustelt rekordarvu medaleid
  • Sport | Kabemeistriteks tulid Triin Unt ja Kaljo Pihlamets
  • Persoon | Jüri Ojasoo vaatleb ilma üle poole sajandi
  • Ulguhiidlane | Annika annab Hiiumaa lapsepõlve edasi oma lastele
  • Reisikiri | Öland elab lõikuspeo rütmis
  • Teema | Võileivad paadi heaks, laadasupp ja Setomaa sibulad
  • Teema | Hiiumaal sündiva lapse oodatav eluiga on 18 aastaga pikenenud 8,3 aastat
  • Loodus | Teadlased uurisid Hiiumaa külade elujõudu ja lindude peletamist
  • Loodus | Metsa kuningas
  • 25 aastat tagasi | Hiidlannal Eestis pikimad juuksed

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

SPORT

JALGPALL | FC Hiiumaa võitis Keilat, duubel mängis kodus viiki

FC Hiiumaa esindusmeeskond teenis Eesti meistrivõistluste teise liiga 25. voorus võõrsil 5:3 võidu Keila JK üle. FC Hiiumaa II mängis päev hiljem koduväljakul TalTech...

8 tundi ago

SPORT

SELGUSID PARIMAD | Kabemeistriteks tulid Triin Unt ja Kaljo Pihlamets

Hiiumaa 2026. aasta meistriteks vene kabes tulid naiste arvestuses Triin Unt ja meeste arvestuses Kaljo Pihlamets. 3. oktoobril Kärdla Kultuurikeskuses peetud võistlusel osales seitse...

8 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 8.10.2026 (94)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

8 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Reede võib tulla tormine

Järgneva nädala aja ilm võib tuua esimese sügistormi. Üldiselt on ilm aga pigem rahulik ja sügisene.

10 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×