DIGILEHT | Hiiu Leht 8. oktoobril

Hiiu Leht 8. oktoobril
- Juhtkiri | Nappusest sünnib jõud
- Arvamus | Karuhirm või seenesõgedus – kumb on tugevam?
- Arvamus | Maaettevõtluse suurim komistuskivi on iseendast rääkimine
- Tänavaküsitlus | Kas sa seenel käid?
- Uudis | Metsade tulevikule on kaks vastandlikku vaadet
- Uudis | Tuletornid tõid üle 37 000 külastuse
- Uudis | Lennuliinidele tuleb kolmekuune perioodipilet ja kaob nädalalõpu lisatasu
- Uudis | Minister Liina Vahtras: saarte ettevõtted alustavad konkurentidest kehvemas seisus
- Uudis | Registrist kustutamine ähvardab 925 sõidukit
- Uudis | Loomemajandus vajab nii maagiat kui excelit
- Uudis | 49 aastat Vigri lapsi kasvatanud Ellen Jõhvik saadeti pidulikult pensionile
- Kultuur | VHK noored mängisid uut kava esimest korda Hiiumaal
- Sport | Spordiliidu peasekretäriks saab Minni Simsalu
- Sport | HOK võitis meistrivõistlustelt rekordarvu medaleid
- Sport | Kabemeistriteks tulid Triin Unt ja Kaljo Pihlamets
- Persoon | Jüri Ojasoo vaatleb ilma üle poole sajandi
- Ulguhiidlane | Annika annab Hiiumaa lapsepõlve edasi oma lastele
- Reisikiri | Öland elab lõikuspeo rütmis
- Teema | Võileivad paadi heaks, laadasupp ja Setomaa sibulad
- Teema | Hiiumaal sündiva lapse oodatav eluiga on 18 aastaga pikenenud 8,3 aastat
- Loodus | Teadlased uurisid Hiiumaa külade elujõudu ja lindude peletamist
- Loodus | Metsa kuningas
- 25 aastat tagasi | Hiidlannal Eestis pikimad juuksed