Hiiumaa Kabeklubi sportlane Kätlin Mast esindas Eestit Hiinas Xintais peetud noorte maailmameistrivõistlustel rahvusvahelises ehk 100-ruudulises kabes.
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