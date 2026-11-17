Hiiumaa Halduse haldusjuhi Elvis Laasiku sõnul on plaanis jõulukuusk Kärdla keskväljakule püsti saada järgmise nädala alguses. Puu transportimist ja paigaldamist sponsoreerib nagu varasematelgi aastatel Kemehh OÜ.
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