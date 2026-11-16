PÄÄSTE | Kassarist leiti kaevetööde käigus mürsk

13. novembril andis maapind
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
SPORT
FC Hiiumaa lõpetas Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga hooaja teise kohaga ning tõusis esimest korda klubi ajaloos Esiliiga B-sse, mida aasta alguses ei julgenud keegi...
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogus on tekkinud omapärane olukord. Kui tavaliselt on revisjonikomisjon ise arupärija rollis, siis nüüd peab komisjoni esimees Palle Kõlar (EKRE) vastama nii koalitsiooni...
UUDISED
Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul ei ole riigi ülesanne hüvitada Hiiumaa peredele mandrile sünnitama sõitmisega kaasnevaid transpordi- ja majutuskulusid. Need tuleb peredel ise tasuda ning...
POLITSEI
Hiiumaa politsei tegeles möödunud nädalal 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati üks kriminaalmenetlus, viis väärteomenetlust ning reageeriti kümnele väljakutsele.