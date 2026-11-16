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Popov 13.-20. nov

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Kassarist leiti kaevetööde käigus mürsk

Möödunud nädalal leiti Kassaris kaevetööde käigus mürsk ning päästjatel tuli eemaldada Jausa külas maanteele murdunud puu.
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Foto: Eike Meresmaa

13. novembril andis maapind

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