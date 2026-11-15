KIRI BORNHOLMILT | Saar, mis pandi ilmakaardil suvalisele kohale

Bornholmlane ei ütle Kopenhaagenisse sõites, et läheb mandrile. Ta ütleb lihtsalt, et läheb üle. Kohalikus keeles kõlab see tâ âuer. Teine bornholmlane saab pikema selgituseta aru, kuhu minek.
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