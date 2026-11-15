Jälgi meid
Popov 13.-20. nov

GALERIID

KIRI BORNHOLMILT | Saar, mis pandi ilmakaardil suvalisele kohale

Taani kõige päikeselisemaks paigaks peetakse Bornholmi saart. Ent päikesest ja merest olulisemgi on seal tunne, et saar on omaette maailm.
Avatar photo
Bornholmil Svaneke linnas mere ääres on üks pink, mis on suunaga Eesti poole. | Foto: Erakogu

Bornholmlane ei ütle Kopenhaagenisse sõites, et läheb mandrile. Ta ütleb lihtsalt, et läheb üle. Kohalikus keeles kõlab see tâ âuer. Teine bornholmlane saab pikema selgituseta aru, kuhu minek.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

LAPSESUU

LAPSESUU | Sibula saab salaja venna leiva peale sokutada

Kas toit tuleb poest, põllult või hoopis puu otsast? Miks on üldse vaja süüa ja mis saab toidust edasi, kui me selle ära sööme?...

14 tundi ago

UUDISED

MEILE KIRJUTATAKSE | Uutest õpivõimalustest Hiiumaal

Sellest õppeaastast on võimalik jätkata õpinguid uues koolis – Hiiumaa Gümnaasiumis ja Rakenduslikus Kolledžis. Nimi on uus, aga sisu on endiselt õppimine, enesetäiendamine, areng....

2 päeva ago

GALERIID

GALERII | Kärdla lasteaed tähistas 45. sünnipäeva

Kärdla lasteaias oli 13. novembril tavapärasest pidulikum meeleolu, sest lasteaiapere tähistas maja 45. sünnipäeva. Hommikul peeti pidu väiksemate lastega, seejärel kogunesid suuremad lapsed koos...

2 päeva ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Ujumisredel sai Kärdla sadamas uue asukoha

Hiiumaa Sadamad andis teada, et Kärdla sadamas on ujumisredel paigaldatud uude kohta ning jääb vette aastaringselt. Ujumisredel asub nüüd lõunamuuli kõrval asuva kalurite ujuvkai...

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×