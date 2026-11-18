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UUDISED
Kärdlas asuva Rannapaargu hotelli omanik ja vallavolikogu liige Andrus Ilumets tunnistab, et majutas suvel hotellis inimesi ja võttis neilt tasu, kuigi hoonel puudus kasutusluba.
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
GALERIID
Saaremaa ettevõtjad soetasid mitu ründedrooni komplekti koos vajaliku lisavarustusega.