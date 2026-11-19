Aga tema mõte on ju lihtne elutõde. Kui oht on olemas, siis sellest rääkimata jätmine ei tee ohtu olematuks.
JUHTKIRI
JUHTKIRI | Ebamugav jütt tuleb varakult ära rääkida
Kaitseminister Martin Herem räägib asjadest, millest paljud parema meelega ei kuuleks. Sõjast, tapmisest, pommidest ja sellest, mis saab siis, kui Venemaa Eestit ründab. Pole just kõige meeldivamad jututeemad.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
SPORT
Hiiumaa Spordiliit kutsub spordiklubisid, koole ja kõiki huvilisi esitama kandidaate 2026. aasta parimate sportlaste ja treenerite valimiseks. Ettepanekuid saab teha 27. novembrini.
UUDISED
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 19. novembril 2026, kell 15 Kärdlas.
TEEMA
Hiiumaa on Eesti olulisemaid metskurvitsa ehk nepi jahtimise piirkondi. Sügiseti saabuvad saarele Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania jahimehed, kes on valmis siin veetma nädala või...
TASKUHÄÄLING
Kaitseminister Martin Herem on ametis olnud vaid paar kuud, kuid sõjast ja selleks valmistumisest on ta rääkinud juba aastaid. Seekord rääkisime "Köik Jütud“ saates...