Kuueks kuuks kaitseministriks läinud Martin Heremi sõnumit võimalikust sõjaohust ja jutust, kuidas me peaksime suures mahus tegelema kaitsevõime suurendamisega, peetakse hirmutamiseks. Heremi enda arvates on tegu lihtsalt ebamugava teemaga, millest inimesed ei taha rääkida. Olles Heremiga varemgi kohtunud, lepime kokku, et sinatame.
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INTERVJUU | Kaitseminister Martin Herem: Mina ka kardan, aga hirmust saab üle
Endine kaitseväe juhataja, kindral reservis, Martin Herem usub, et Hiiumaa vallutamine oleks vaenlasele nii vaevarikas tegevus, et kas nad üldse seda tegema hakkaks.
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