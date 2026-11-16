Kolme valla ühiselt soovitud muudatuse korral sõltuks soodustus autot juhtiva inimese elukohast, mitte sõiduki omanikust.
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MINISTEERIUM ON VASTU | Saarvallad tahavad praamisoodustust ka võõrastele autodele
Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu vallavalitsused tegid regionaal- ja põllumajandusministrile ettepaneku laiendada saareelanike praamisoodustust ka laenatud, renditud ja tööandjale kuuluvatele autodele. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium seda võimalikuks ei pea.
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