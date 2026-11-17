Kärdla Noortekeskuse juhataja Ragne Lubjaku sõnul koosneb kvaliteedimärgis viiest arengutasemest. Neljas tase näitab, et noortekeskuse tegevused on läbimõeldud ja süsteemselt korraldatud ning ettevõtlikkuse toetamine on igapäevase noorsootöö loomulik osa.
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TUNNUSTUS | Kärdla ja Käina noortekeskused pälvisid kvaliteedimärgise
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) juubelipeol anti üle Ettevõtliku Noortekeskuse kvaliteedimärgised. Hiiumaalt pälvisid neljanda taseme tunnustuse Kärdla Noortemaja ja Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse noortekeskus.
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