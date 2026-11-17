Kärdla Noortekeskuse juhataja Ragne Lubjaku sõnul koosneb kvaliteedimärgis viiest arengutasemest. Neljas tase näitab, et noortekeskuse tegevused on läbimõeldud ja süsteemselt korraldatud ning ettevõtlikkuse toetamine on igapäevase noorsootöö loomulik osa.