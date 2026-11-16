Riigikogus Hiiumaa sünnitusabi teemalisele arupärimisele vastanud Joller selgitas, et Tervisekassa rahastab sünnitusabi, meditsiinilist transporti ja kiirabitransporti, kuid ravikindlustuse vahenditest ei saa maksta sotsiaaltoetusi ega hüvitada sünnitamisega seotud sõidu- ja majutuskulusid.
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RIIGI ABI EI TULE | Minister Joller: Hiiumaa sünnitajate lisakulude katmine pole riigi ülesanne
Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul ei ole riigi ülesanne hüvitada Hiiumaa peredele mandrile sünnitama sõitmisega kaasnevaid transpordi- ja majutuskulusid. Need tuleb peredel ise tasuda ning majanduslike raskuste korral saab neid toetada kohalik omavalitsus.
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