PÄEVAKORD
1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
2. Vallavara koormamine reaalservituudiga (Rannapargi kinnistu, Kärdla linn)
Ettekandjad: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas, maaspetsialist Evely Kaibald
3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Velje, Muda küla)
Ettekandjad: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas, maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post
4. Hiiumaa valla 2026. aasta II lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Merendi
5. Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 27 “Hiiumaa valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus” muutmine
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, noorsootöö spetsialist Kätlin Tammeveski
6. ISAMAA fraktsiooni arupärimine revisjonikomisjoni esimehele Palle Kõlarile
7. Volikogu liikmete Argo Nurs ja Eiki Nestor arupärimine revisjonikomisjoni esimehele Palle Kõlarile
8. Muud küsimused