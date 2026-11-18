“See ei olnud korrektne,” ütles Andrus Ilumets oma teguviisi kohta.
UUDISED
LOATA MAJUTUS | Kasutusloata Rannapaargu hotell majutas mitu kuud kliente
Kärdlas asuva Rannapaargu hotelli omanik ja vallavolikogu liige Andrus Ilumets tunnistab, et majutas suvel hotellis inimesi ja võttis neilt tasu, kuigi hoonel puudus kasutusluba.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 19. novembril Juhtkiri | Ebamugav jütt tuleb varakult ära rääkida Arvamus | Miks just 3500 ruutmeetrine kultuurimaja? Arvamus | Molutamisvõimaluste laienemine Tänavaküsitlus...
UUDISED
Hiiu Leht on avanud konkursi kliendihalduri ja ajakirjaniku ametikohale.
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
GALERIID
Saaremaa ettevõtjad soetasid mitu ründedrooni komplekti koos vajaliku lisavarustusega.