Aasta parimaid valitakse 16 kategoorias, sealhulgas noorsportlaste, täiskasvanute, veteranide, võistkondade ja treenerite arvestuses. Lisaks tunnustatakse aasta spordiüritust, spordiklubi, sponsorit ja Hiiumaa aasta tegijat.

Kandidaadiks saab esitada sportlase, treeneri või võistkonna, kes elab või töötab Hiiumaal, kuulub mõnda Hiiumaa spordiklubisse või on saarel üles kasvanud. Iga esitaja saab igas kategoorias välja pakkuda ühe kandidaadi, tuues välja kuni kolm parimat võistlustulemust.

Kandidaate saab esitada e-posti aadressil hiiumaa@hiiumaasport.ee või elektroonilise vormi kaudu.

Hiiumaa Spordiliidu 1. detsembri üldkoosolekul valitakse igas kategoorias kolm nominenti, kes pääsevad avalikule rahvahääletusele. Rahvahääletus kestab 15. detsembrini ning selle tulemused ja üldkoosoleku hääled lähevad arvesse võrdse kaaluga.

Aasta parimad kuulutatakse välja 9. jaanuaril 2027 kell 18 Hiiumaa Spordikeskuses toimuval spordiaasta auhinnagalal.