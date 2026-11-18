Krista Metsand ütles Hiiu Lehele, et ta pannud ametit maha päris omal soovil.
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MUUTUSED | Tuuletorni juht Krista Metsand lahkub ametist
Kolm ja pool aastat elamuskeskust Tuuletorn juhtinud Krista Metsand lahkub ametist 11. detsembril. Vallavanem Hergo Tasuja sõnul on lahkumine seotud valla ja nõukogu ootustega keskuse majandustulemustele. Samal ajal kaalub vald Tuuletorni muutmist äriühinguks.
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