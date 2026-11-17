Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosina sõnul võimaldab toetuse eraldamine Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsile viia lõpule enam kui kümme aastat kestnud kogukondliku algatuse, millesse on panustanud nii riik, kohalik omavalitsus kui ka kogukond.
UUDISED
RAHA KOOS | Hiiumaa Vabadussõja mälestusmärk saab lõpuks valmis
Kümme aastat kestnud Hiiumaa Vabadussõja mälestusmärgi rajamine jõuab lõpule juba lähikuudel. Kaitseministeerium otsustas eraldada viimased puudu olnud 48 000 eurot, mis võimaldab Pühalepa kiriku juures asuva mälestusmärgi lõpuks valmis ehitada. Eesmärk on tööd lõpetada Eesti Vabariigi aastapäevaks 2027. aasta veebruaris.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
GALERIID
Hiiumaa koolinoored osalevad pärast seitsmeaastast pausi taas üle-eestilises kergejõustikusarjas, mille esimene maakondlik etapp peeti 11. novembril Hiiumaa Spordikeskuses.
PILTUUDIS
Kärdla keskväljakule tuuakse tänavu jõulukuusk Emmastest perekond Ranna koduhoovist.
UUDISED
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) juubelipeol anti üle Ettevõtliku Noortekeskuse kvaliteedimärgised. Hiiumaalt pälvisid neljanda taseme tunnustuse Kärdla Noortemaja ja Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse...
KULTUUR
Pimedate Ööde Filmifestivali raames esilinastus täissaalile Mihkel Oksmanni dokumentaalfilm “Jää, mehed ja kuldnokk”, mis räägib legendaarsest Hiiumaal elanud jääpurjetajast Vello Jürjost. Peategelane ise filmi...