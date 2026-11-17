Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosina sõnul võimaldab toetuse eraldamine Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsile viia lõpule enam kui kümme aastat kestnud kogukondliku algatuse, millesse on panustanud nii riik, kohalik omavalitsus kui ka kogukond.