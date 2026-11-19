Mullu kütiti Hiiumaal 1069 metskurvitsat ehk ligi 45 protsenti kogu Eesti saagist. Keskkonnaagentuuri andmeil on viimase 15 aasta jooksul saarel lastud üle 14 000 metskurvitsa. Suure osa jahihuvist moodustavad välismaalased, kelle jaoks on metskurvitsa jaht pika ajalooga harrastus ja liha hinnatud delikatess.
TEEMA
JAHITURISM | Ligi pool Eesti metskurvitsatest kütitakse Hiiumaal
Hiiumaa on Eesti olulisemaid metskurvitsa ehk nepi jahtimise piirkondi. Sügiseti saabuvad saarele Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania jahimehed, kes on valmis siin veetma nädala või kauemgi. Jahiturism toob saarele tulu, kuid tekitab aeg-ajalt kohalikes ka küsimusi, eriti jahikoerte pidamise ja transpordi kohta.
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