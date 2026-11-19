Hiiumaa on Eesti olulisemaid metskurvitsa ehk nepi jahtimise piirkondi. Sügiseti saabuvad saarele Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania jahimehed, kes on valmis siin veetma nädala või kauemgi. Jahiturism toob saarele tulu, kuid tekitab aeg-ajalt kohalikes ka küsimusi, eriti jahikoerte pidamise ja transpordi kohta.