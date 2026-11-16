Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul möödus nädal liikluses rahulikult. Peamiselt eksisid juhid piirkiiruse vastu ja sõiduki juhtimise ajal telefoniga rääkimise keelu vastu. Politseile teatati ka ühest liiklusõnnetusest, kus sõiduk põrkas manööverdamisel kokku prügikastiga ja sai kahjustada.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Laidude lõkketuled ajasid politsei jalgele
Hiiumaa politsei tegeles möödunud nädalal 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati üks kriminaalmenetlus, viis väärteomenetlust ning reageeriti kümnele väljakutsele.
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