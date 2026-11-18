Novembri kolmandast täisnädalast võtavad kaks Kärdla noormeest enamuse koolist vabaks ja sõidavad bussiga Riiga. Kui ikka isamaal (sõna otseses mõttes) on sünnipäev, tuleb tähistada. Vaadata näiteks Daugava kaldapealsel, 11. novembra krastmalal, sõjaväeparaadi.
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