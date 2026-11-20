Hiiumaa karikavõistlusi on peetud alates 1962. aastast igal aastal ning pika traditsiooniga võistlus on tänaseni Eesti orienteerujate seas populaarne. Ühtlasi möödus 65 aastat Hiiumaa orienteerumissektsiooni moodustamisest, esimesest orienteerumisvõistlusest ja esimestest saare meistrivõistlustest suundorienteerumises.
SPORT
TUNNUSTATI PARIMAID | Hiiumaa orienteerujate juubeliaasta tõi kaks üleriigilist tunnustust
Hiiumaa orienteerujate juubeliaastale pani punkti Eesti orienteerumise 100. aastapäeva gala, kus Maria Eller nimetati aasta üllatajaks ja Elo Saue aasta tegijaks. Tänavu peeti 65. korda Hiiumaa karikavõistlusi ning 50. hooajani jõudis orienteerumisneljapäevakute sari.
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