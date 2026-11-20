Hiiumaa karikavõistlusi on peetud alates 1962. aastast igal aastal ning pika traditsiooniga võistlus on tänaseni Eesti orienteerujate seas populaarne. Ühtlasi möödus 65 aastat Hiiumaa orienteerumissektsiooni moodustamisest, esimesest orienteerumisvõistlusest ja esimestest saare meistrivõistlustest suundorienteerumises.