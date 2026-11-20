See lugu saigi alguse ühest toimetusse saadetud kirjast, mis jätkus nii: “Olen juba
PERSOON
HIIUMAA PÄÄSTIS | Roosa-Angelika leidis tee muremätaste vahelt unistuste poole
“Minu südamlik soov on, et ka Hiiu Leht võtaks Roosaga ühendust ja uuriks, kust tuleb temas selline soojus, headus ja siiras soov teiste inimeste jaoks olemas olla.” Nii kirjutas Hiiu Lehele üks lugeja.
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