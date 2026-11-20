Madis
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GALERIID
Hiiumaa Muuseum korraldab juba kaheksandat aastat järjest Pikas Majas sanditamiskombeid tutvustavat koguperesündmust, kus mardisandid kohtuvad kadrisantidega.
SPORT
Käinas peetud Hiiumaa laskmise meistrivõistlustel võitis Rainer Tikerpuu kaks esikohta. Kõige tasavägisemaks kujunes nooremate poiste õhupüssivõistlus, kus esikoha otsustas vaid 0,1 punkti.
UUDISED
Hiiumaa Militaarajalooselts alustab järgmisel aastal Tahkuna Militaarmuuseumis oma kahekümnendat hooaega. Pea igal aastal on väljapanek saanud mõne uue ekspositsioonilaienduse, näituse või museaaliga. Sel hooajal...