Kahe sandi vahel, 19. novembril, sai muuseumis tutvuda mardi- ja kadripäeva kommetega, mängida osavusmänge, meisterdada ning kuulata pärimusmuusikat. Kohal olid nii mardi- kui ka kadrisandid ning
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