Muude ettevõtmiste hulgas on tehtud tööd ka muuseumi kogudega. Koostöös Hiiumaa muuseumiga ja Muinsuskaitseametiga on koostatud muuseumi kogude täiendamise põhimõtted ja inventeeritud väärtuslikum osa museaalidest. Kogude inventeerimine on kestnud pea poolteist aastat. Selle käigus on saadud palju tuge kolleegidelt ning on vahetatud kogemusi ja teadmisi teiste valdkondade huvigruppidega.