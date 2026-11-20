Muude ettevõtmiste hulgas on tehtud tööd ka muuseumi kogudega. Koostöös Hiiumaa muuseumiga ja Muinsuskaitseametiga on koostatud muuseumi kogude täiendamise põhimõtted ja inventeeritud väärtuslikum osa museaalidest. Kogude inventeerimine on kestnud pea poolteist aastat. Selle käigus on saadud palju tuge kolleegidelt ning on vahetatud kogemusi ja teadmisi teiste valdkondade huvigruppidega.
UUDISED
MEILE KIRJUTATAKSE | Hiiumaa Militaarmuuseumi kogud on ainulaadsed
Hiiumaa Militaarajalooselts alustab järgmisel aastal Tahkuna Militaarmuuseumis oma kahekümnendat hooaega. Pea igal aastal on väljapanek saanud mõne uue ekspositsioonilaienduse, näituse või museaaliga. Sel hooajal lisandus näiteks omamoodi eksponaat-mälestusmärk – USA sõjaväeveokist kujundatud installatsioon, mälestamaks Eesti välismissioone ja seal hukkunud kaitseväelasi.
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