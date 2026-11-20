10.–14. novembrini peetud meistrivõistlustel võisteldi õhupüssi- ja õhupüstoliharjutustes. Kokku tehti kuues võistlusarvestuses 27 starti.
SPORT
HIIUMAA MEISTER | Rainer Tikerpuu võitis Hiiumaa laskmise meistrivõistlustel kaks esikohta
Käinas peetud Hiiumaa laskmise meistrivõistlustel võitis Rainer Tikerpuu kaks esikohta. Kõige tasavägisemaks kujunes nooremate poiste õhupüssivõistlus, kus esikoha otsustas vaid 0,1 punkti.
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