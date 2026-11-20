Hiiu Lehele antud intervjuus selgus, et Vseviovi üks esivanemaid oli 1855. aastal sündinud laevameister Mihkel Mänd, kes elas Mardihansu külas. Kohaliku koduloouurija Patrick Rangi kogutud andmetel oli Mänd tuntud laevaehitaja, kes osanud hästi laevamudeli järgi suure laeva jooniseid teha.
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LAEVAMEISTRI JÄRELTULIJA | Jonatan Vseviov kuulis Hiiumaal täpsemalt oma juurtest
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat Jonatan Vseviov külastas esmaspäeval Hiiumaad, kus kohtus kooliõpilaste ja ettevõtjatega ning andis intervjuu Hiiu Lehele. Külaskäigul sai ta rohkem teada ka oma Hiiumaalt pärit esivanematest.
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