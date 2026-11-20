Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat Jonatan Vseviov külastas esmaspäeval Hiiumaad, kus kohtus kooliõpilaste ja ettevõtjatega ning andis intervjuu Hiiu Lehele. Külaskäigul sai ta rohkem teada ka oma Hiiumaalt pärit esivanematest.