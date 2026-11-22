Suurema osa oma tööelust Tallinna Tehnikaülikoolis töötanud, Tallinna Hiidlaste Seltsi juht Raivo Teemets ütleb uhkusega, et tema on rahvuselt hiidlane, täpsemalt odratolgus.
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