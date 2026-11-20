Ajalugu on muutuste kirjeldamise lugu. Traktorid asendasid hobuseid, masinad inimesi tehastes, arvutid võtsid üle suure-suure osa kontoritööst, mis põhines arvelaudadel, kirjutusmasinatel ja kaustariiulitel. Iga tehnoloogiline hüpe on tekitanud hirmu töökohtade kadumise ees. Seni on lisandunud uusi tegevusi ja ameteid. Inimesed on kohanenud, õppinud ja paremale järjele jõudnud.