Ajalugu on muutuste kirjeldamise lugu. Traktorid asendasid hobuseid, masinad inimesi tehastes, arvutid võtsid üle suure-suure osa kontoritööst, mis põhines arvelaudadel, kirjutusmasinatel ja kaustariiulitel. Iga tehnoloogiline hüpe on tekitanud hirmu töökohtade kadumise ees. Seni on lisandunud uusi tegevusi ja ameteid. Inimesed on kohanenud, õppinud ja paremale järjele jõudnud.
ARVAMUS
ARVAMUS | Molutamisvõimaluste laienemine
Tehisaru ja robotite areng muudab ühiskonda põhjalikumalt kui ükski varasem tehnoloogiline revolutsioon. Küsimus pole, millised ametid kaovad, vaid kuidas toimib ühiskond, kus inimtööjõudu senises mahus vaja pole.
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