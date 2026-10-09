ARVAMUS | Maaettevõtluse suurim komistuskivi on iseendast rääkimine

Eestimaal ringi sõites olen märganud, et maal, ka Hiiumaal, tehakse palju lahedaid asju ja inimestel on ägedaid ideid, kuid kahjuks ei saavuta need alati oma täit potentsiaali. Seda seetõttu, et just suhtlusvalmidusest ja heas mõttes turundusest jääb vajaka.