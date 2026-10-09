Oma väikese ettevõtmise nähtavaks tegemine on kahtlemata keeruline ülesanne, kuid Eestis on mitmeid edukaid näiteid, mis tõestavad, et süsteemselt asja ajades on ka pereettevõttest võimalik kasvatada üleriigiline bränd, mis seljatab hooajalisuse ning toidab tegijat aastaringselt.
ARVAMUS
ARVAMUS | Maaettevõtluse suurim komistuskivi on iseendast rääkimine
Eestimaal ringi sõites olen märganud, et maal, ka Hiiumaal, tehakse palju lahedaid asju ja inimestel on ägedaid ideid, kuid kahjuks ei saavuta need alati oma täit potentsiaali. Seda seetõttu, et just suhtlusvalmidusest ja heas mõttes turundusest jääb vajaka.
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