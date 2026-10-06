KÜTUSEREOSTUS | Põtra vältinud kaubik sõitis kraavi (Lisatud fotod)

Lääne päästekeskuse andmetel said päästjad 5. oktoobril kell 12.26 väljakutse Reigi külasse, kus kaubik
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