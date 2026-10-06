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PÄÄSTE

KÜTUSEREOSTUS | Põtra vältinud kaubik sõitis kraavi (Lisatud fotod)

Esmaspäeval sõitis Reigi külas põdraga kokkupõrget vältinud kaubik kraavi. Juht viga ei saanud, kuid sõiduki pakiruumis olnud mahutist hakkas lekkima diislikütust.
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Reigi külas sõitis põdraga kokkupõrget vältinud kaubik kraavi. | Foto: Päästeamet

Lääne päästekeskuse andmetel said päästjad 5. oktoobril kell 12.26 väljakutse Reigi külasse, kus kaubik

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