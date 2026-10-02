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AEG TEGUTSEDA | Hiiumaal ähvardab registrist kustutamine 925 sõidukit

Hiiumaal läheb 1. novembril liiklusregistrist automaatselt kustutamisele 925 sõidukit, mille registrikanne on olnud peatatud seitse aastat või kauem. Neist 575 kuuluvad kategooriatesse, millele rakendub 2027. aastast mootorsõidukimaks.
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Tihti on registrisse jäänud hobiautod ammustest aegadest. Fotol olev sõiduk ei ole registrist kustutamisega seotud. | Foto: Raul Vinni

Transpordiamet valmistub suuremahuliseks sõidukite kustutamiseks. 1. novembril läheb oktoobri seisuga kustutamisele 91 538 peatatud kandega sõidukit.

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