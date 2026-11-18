Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Anu Villmanni sõnul oli suitsuandur töökorras ja nõuetekohaselt paigaldatud 83 kodus ehk 88,3 protsendil kontrollitud kodudest. Seitsmes kodus (7,4%) oli andur valesti paigaldatud või ei olnud töökorras ning neljas kodus (4,3%) puudus suitsuandur täielikult.
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