Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Anu Villmanni sõnul oli suitsuandur töökorras ja nõuetekohaselt paigaldatud 83 kodus ehk 88,3 protsendil kontrollitud kodudest. Seitsmes kodus (7,4%) oli andur valesti paigaldatud või ei olnud töökorras ning neljas kodus (4,3%) puudus suitsuandur täielikult.