SATTUMISE LUGU | Austraaliaga harjunud Heretta ootab põnevusega Hiiumaa talve

Tallinnas sündinud ja elanud ning peale magistriõpinguid Austraaliasse läinud Heretta kolis perega tagasi Eestisse selle aasta aprilli viimasel päeval. Suve jooksul on nad saanud saare eluga juba mõnevõrra sina peale. Hiiumaa loodus, rahulik elutempo ja inimesed on Heretta sõnul kiiresti omaks saanud.