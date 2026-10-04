Tallinnas sündinud ja elanud ning peale magistriõpinguid Austraaliasse läinud Heretta kolis perega tagasi Eestisse selle aasta aprilli viimasel päeval. Suve jooksul on nad saanud saare eluga juba mõnevõrra sina peale. Hiiumaa loodus, rahulik elutempo ja inimesed on Heretta sõnul kiiresti omaks saanud.
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SATTUMISE LUGU | Austraaliaga harjunud Heretta ootab põnevusega Hiiumaa talve
Viimased kaksteist aastat Austraalias elanud Heretta Hawkes kolis kevadel koos austraallasest abikaasa ja kolme lapsega Hiiumaale. Septembrist algas uus peatükk ka tööelus ja nii õpetab Heretta Palade koolis inglise keelt ning annab muusikaõpetust Kärdla muusikakoolis ja Vigri lasteaias.
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