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KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Austraaliaga harjunud Heretta ootab põnevusega Hiiumaa talve

Viimased kaksteist aastat Austraalias elanud Heretta Hawkes kolis kevadel koos austraallasest abikaasa ja kolme lapsega Hiiumaale. Septembrist algas uus peatükk ka tööelus ja nii õpetab Heretta Palade koolis inglise keelt ning annab muusikaõpetust Kärdla muusikakoolis ja Vigri lasteaias.
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Kevadel Hiiumaale kolinud Heretta naudib saare rahulikku elutempot. | Foto: Erakogu

Tallinnas sündinud ja elanud ning peale magistriõpinguid Austraaliasse läinud Heretta kolis perega tagasi Eestisse selle aasta aprilli viimasel päeval. Suve jooksul on nad saanud saare eluga juba mõnevõrra sina peale. Hiiumaa loodus, rahulik elutempo ja inimesed on Heretta sõnul kiiresti omaks saanud. 

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