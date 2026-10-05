TÕMBAB RAHVAST | Hiiumaa tuletornid tõid üle 37 000 külastuse

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10-protsendiline hinnakordaja. Määrus on kavandatud...