TÕMBAB RAHVAST | Hiiumaa tuletornid tõid üle 37 000 külastuse

Kõige rohkem inimesi külastas Kõpu tuletorni, kus registreeriti maist septembrini 23 051 külastust. Tahkuna tuletorni külastas samal perioodil 11 632 inimest. Ristna tuletorn, mis oli renoveerimise tõttu suve esimeses pooles suletud, kogus augustis ja septembris 2632 külastust.
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