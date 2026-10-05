NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas erinevaid konflikte

Liikluses tabas politsei juhte kiirust ületamas, roolis telefoniga rääkimas ja lubadeta sõitmas. Politseile anti teada ühest liiklusõnnetusest, kus oli tegemist parkivale sõidukile kahjustuse tekitamisega.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa kolme külastajatele avatud tuletorni külastati Hiiumaa valla esialgsetel andmetel tänavusel hooajal kokku 37 315 korral.
GALERIID
Kõrgessaare Vigri lasteaia kasvataja Ellen Jõhvik lootis vaikselt pensionile minna, aga selle asemel tegi lasteaia pere talle ilusa lahkumispeo. Saali olid kogunenud praegused ja...
PILTUUDIS
Kalana elanik Peeter Keek avastas eelmisel nädalal oma kodu ümbruses jälgi karu tegutsemisest.
UUDISED
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10-protsendiline hinnakordaja. Määrus on kavandatud...