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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas erinevaid konflikte

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 23 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust ja 15 väljakutset.
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Foto: Raul Vinni

Liikluses tabas politsei juhte kiirust ületamas, roolis telefoniga rääkimas ja lubadeta sõitmas. Politseile anti teada ühest liiklusõnnetusest, kus oli tegemist parkivale sõidukile kahjustuse tekitamisega. 

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