Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

PERSOON

RIIGISEKRETÄR | Keit Kasemets: Ega elu saa võtta ainult väga tõsiselt

Keit Kasemets on sisuliselt Eesti kõrgeim ametnik. Ometi teavad vähesed, mida riigisekretär tegelikult teeb.
Avatar photo
Riigisekretär osaleb ka valitsuse istungitel. Just nii paistab Kasemets peaminister Kristen Michali kohalt vaadates. | Foto: Raul Vinni

Septembrikuise reede ennelõuna Stenbocki majas on vaiksevõitu. Peaminister on hoopis majast väljas. Riigisekretär Keit Kasemets märgib väravasse vastu tulles, et ta koosolek venib veidi pikemaks, ja palub oodata. Tema kabineti ootetoas laual ahvatlevad külalist Stenbocki maja pildiga paberisse keeratud klaaskommid. Barbarissi maitsega. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

MUUDATUS | Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodipileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10-protsendiline hinnakordaja. Määrus on kavandatud...

10 tundi ago

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Austraaliaga harjunud Heretta ootab põnevusega Hiiumaa talve

Viimased kaksteist aastat Austraalias elanud Heretta Hawkes kolis kevadel koos austraallasest abikaasa ja kolme lapsega Hiiumaale. Septembrist algas uus peatükk ka tööelus ja nii...

13 tundi ago

GALERIID

GALERII | VHK noored mängisid uue kava esimest korda Hiiumaal

Noortest muusikutest koosnev VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel andis rahvusvahelise muusikapäeva puhul kontserdid Käina kultuurikeskuses ja Kärdla kirikus.

2 päeva ago

UUDISED

AEG TEGUTSEDA | Hiiumaal ähvardab registrist kustutamine 925 sõidukit

Hiiumaal läheb 1. novembril liiklusregistrist automaatselt kustutamisele 925 sõidukit, mille registrikanne on olnud peatatud seitse aastat või kauem. Neist 575 kuuluvad kategooriatesse, millele rakendub...

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×