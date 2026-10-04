RIIGISEKRETÄR | Keit Kasemets: Ega elu saa võtta ainult väga tõsiselt

Septembrikuise reede ennelõuna Stenbocki majas on vaiksevõitu. Peaminister on hoopis majast väljas. Riigisekretär Keit Kasemets märgib väravasse vastu tulles, et ta koosolek venib veidi pikemaks, ja palub oodata. Tema kabineti ootetoas laual ahvatlevad külalist Stenbocki maja pildiga paberisse keeratud klaaskommid. Barbarissi maitsega.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10-protsendiline hinnakordaja. Määrus on kavandatud...
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Viimased kaksteist aastat Austraalias elanud Heretta Hawkes kolis kevadel koos austraallasest abikaasa ja kolme lapsega Hiiumaale. Septembrist algas uus peatükk ka tööelus ja nii...
GALERIID
Noortest muusikutest koosnev VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel andis rahvusvahelise muusikapäeva puhul kontserdid Käina kultuurikeskuses ja Kärdla kirikus.
UUDISED
Hiiumaal läheb 1. novembril liiklusregistrist automaatselt kustutamisele 925 sõidukit, mille registrikanne on olnud peatatud seitse aastat või kauem. Neist 575 kuuluvad kategooriatesse, millele rakendub...