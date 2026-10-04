RIIGISEKRETÄR | Keit Kasemets: Ega elu saa võtta ainult väga tõsiselt

Septembrikuise reede ennelõuna Stenbocki majas on vaiksevõitu. Peaminister on hoopis majast väljas. Riigisekretär Keit Kasemets märgib väravasse vastu tulles, et ta koosolek venib veidi pikemaks, ja palub oodata. Tema kabineti ootetoas laual ahvatlevad külalist Stenbocki maja pildiga paberisse keeratud klaaskommid. Barbarissi maitsega.